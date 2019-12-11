42-летний Винс Картер провёл 1500-й матч в НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Винс Картер стал пятым игроком в истории лиги, на счету которого не менее 1500 матчей, сообщает пресс-служба НБА.
Картер вышел на площадку в гостевом матче с «Майами Хит» и набрал 12 очков, собрал 3 подбора и отдал 4 передачи, однако это не помогло «Атланте», которая в овертайме уступила сопернику со счётом 121:135.
Лидером по количеству матчей в НБА является Роберт Пэриш, который 1611 раз выходил на паркет. Места со второго по четвёртое занимают Карим Абдул-Джаббар, Дирк Новицки и Джон Стоктон, на счету которых 1560, 1522 и 1504 матча соответственно.
Картер, пятый номер драфта 1998 года, ранее выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».
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