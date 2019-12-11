«Весь мир против нас». Ерёмин заявил, что не стал бы выступать на ОИ без флага

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин отреагировал на решение ВАДА отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.
«Решение ВАДА не удивило. А какого решения мы должны были ждать? Весь мир настроен против нас.
Я думаю, мы сами где-то виноваты. Нужно было делать правильные выводы, нужно было исправлять ошибки там, где мы их допустили. Тогда бы можно было начинать с чистого листа. Мне кажется, что задним умом многие так думают.
Если баскетбольная сборная России отберётся на Олимпиаду в Токио, то выступить наши баскетболисты смогут только под нейтральным флагом? Я бы в своё время не стал выступать. В наше время все бы не стали выступать без флага и гимна. Тогда многое было по-другому.
Новые спортсмены? Это профессионалы. От их выступлений, от их удачи, от их побед может зависеть вся их жизнь и вся их карьера, контракты… Тем более Олимпиады и чемпионаты мира — это крупные спортивные события, а век спортсменов короток, и они не могут всю жизнь соревноваться.
Я в своё время пострадал, когда в 80-м году в Москве у нас турнир таким половинчатым получился. А потом мы отказались выступать в 84-м году в США.
Конечно, осадок неприятный остался — может быть, были бы какие-то медали. Мне трудно сейчас рассуждать за тех спортсменов, которые, возможно, поедут на Олимпиаду и будут выступать там без флага. Тем не менее очень обидно», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».
Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
- 11 декабря 2019
-
12:38
-
10:51
-
09:30
-
09:00
-
08:24
-
06:47
-
05:50
-
01:00
- 10 декабря 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:27
-
20:54
-
19:59
-
18:42
-
18:34
-
17:28
-
16:00
-
14:39
-
14:05
-
12:13
-
11:42
-
09:46
-
09:34
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:57
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46
-
22:38
-
21:28
-
20:23