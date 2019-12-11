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Баркли назвал Хардена лучшим атакующим игроком в истории НБА

Баркли назвал Хардена лучшим атакующим игроком в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли поделился мнением о выступлении Джеймса Хардена, выступающего за клуб НБА «Хьюстон Рокетс». По его словам, Хардену нет и не было равных в том, что касается игры в атаке.

«Я уже говорил это раньше, и на меня смотрели, как на сумасшедшего, но Джеймс Харден – величайший атакующий игрок, когда-либо выступавший в НБА. Он может забросить трёхочковый, пройти под кольцо, спровоцировать контакт», — сказал он в видео, доступном в «твиттере» NBA Force.

Вместе с тем Баркли признал, что не хотел бы выступать с Харденом в одной команде.

«Несмотря на это, я бы не стал стоять, как идиот, и смотреть, как он водит мяч. Игра в одной команде с ним не приносила бы мне никакого удовольствия. Я бы попросил, чтобы меня обменяли», — добавил он.

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