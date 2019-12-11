Обрадович назвал НБА мафией

Главный тренер баскетбольного клуба «Фенербахче» Желько Обрадович обвинил НБА в предвзятом отношении к тренерам-европейцам.
«Ни один европейский тренер никогда не работал в НБА. Почему? Потому что это мафия, они не хотят, чтобы у них работали европейцы. Никто не хочет об этом говорить.
У меня есть много друзей, которые тренировали в НБА. Мы вместе проводим лето, они приходят на мои тренировки, я нахожусь в контакте с ними. При всём моём уважении к НБА, это сильнейшая лига, но, без сомнения, в Европе есть множество тренеров того же уровня, что и там.
Есть примеры. Майк Д’Антони (американец итальянского происхождения. — Прим. «Чемпионата»), который состоялся как тренер в Европе и уже затем отправился в НБА — потому что он американец. Дэвид Блатт — то же самое. Третий — Игор Кокошков (серб с американским гражданством. — Прим. «Чемпионата»). Никого из них нельзя считать по-настоящему европейским тренером», — цитирует тренера Sportando.
59-летний Обрадович девять раз выигрывал Евролигу с пятью разными командами.
- 11 декабря 2019
-
16:13
-
14:37
-
13:27
-
12:38
-
10:51
-
09:30
-
09:00
-
08:24
-
06:47
-
05:50
-
01:00
- 10 декабря 2019
-
23:29
-
22:29
-
21:27
-
20:54
-
19:59
-
18:42
-
18:34
-
17:28
-
16:00
-
14:39
-
14:05
-
12:13
-
11:42
-
09:46
-
09:34
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:57
-
06:55
-
06:47
-
00:44
- 9 декабря 2019
-
23:50
-
23:46