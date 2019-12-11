Обрадович назвал НБА мафией

Главный тренер баскетбольного клуба «Фенербахче» Желько Обрадович обвинил НБА в предвзятом отношении к тренерам-европейцам.

«Ни один европейский тренер никогда не работал в НБА. Почему? Потому что это мафия, они не хотят, чтобы у них работали европейцы. Никто не хочет об этом говорить.

У меня есть много друзей, которые тренировали в НБА. Мы вместе проводим лето, они приходят на мои тренировки, я нахожусь в контакте с ними. При всём моём уважении к НБА, это сильнейшая лига, но, без сомнения, в Европе есть множество тренеров того же уровня, что и там.

Есть примеры. Майк Д’Антони (американец итальянского происхождения. — Прим. «Чемпионата»), который состоялся как тренер в Европе и уже затем отправился в НБА — потому что он американец. Дэвид Блатт — то же самое. Третий — Игор Кокошков (серб с американским гражданством. — Прим. «Чемпионата»). Никого из них нельзя считать по-настоящему европейским тренером», — цитирует тренера Sportando.

59-летний Обрадович девять раз выигрывал Евролигу с пятью разными командами.