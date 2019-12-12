Иван Ургант станет ведущим на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим на Матче всех звёзд 2020 года, который пройдёт 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба турнира.
«Предлагаю в очередной раз в этом убедиться 16 февраля. Баскетбол и звёзды станут ещё ближе, а я с большим удовольствием расскажу об этом всем, кто придёт на матч!» — сказал Ургант.
«Иван Ургант не раз признавался в любви к баскетболу, и уже сложно представить Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ без этого популярного ведущего. Мы рады, что приглашение Ивана уже стало доброй традицией. С ним отличное шоу в Москве на «ВТБ Арене» обеспечено», — добавила Илона Корстин, генеральный директор турнира.
Напомним, лидером регулярного сезона Единой лиги ВТБ являются «Химки», одержавшие 10 побед в 10 матчах.
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