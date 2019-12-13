Итудис назвал причины поражения ЦСКА от «Маккаби»

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис объяснил, почему, по его мнению, «армейцы» уступили «Маккаби» в гостевом матче Евролиги. Израильский клуб победил ЦСКА со счётом 90:80.

«Поздравляю «Маккаби» с победой. Конечно, всё могло бы сложиться иначе. Особенно при счёте 80:80 в концовке.

Мы провели две разные половины, как и наш соперник. В первой мы доминировали, хорошо читали действия соперников. А во второй не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали, притом что у нас были моменты.

В этом матче мы совершили 17 потерь и даже при этом вернулись в игру. Но на последних минутах пропустили 10 безответных очков. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владения, принимали плохие решения», — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба.