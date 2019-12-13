«Клуб нужен 1,5 млн россиян!» Фанаты «Арсенала» — о дисквалификации команды

Болельщики БК «Арсенал» (Тула) написали открытое письмо в адрес Российской федерации баскетбола, исключившей клуб из Суперлиги за матч с «Динамо» (Ставрополь), который был признан договорным.
Напомним, что «Арсенал» победил «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнего попадания на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.
«Команда БК «Арсенал» нужна полумиллионному городу и жителям Тульской области, а это полтора миллиона россиян! Болельщики и игровой состав команды не заслужили беспрецедентного позора — лишения заслуженного права представлять баскетбол города-героя на первенстве нашей великой державы. Это право добыто в честных боях, а не на букмекерских экранах!
Мы, город, область и наш «Арсенал» — единая команда, за которую мы будем бороться, как за Родину в октябре 1941 года против танков Гудериана. Россия единством сильна, в единстве наша сила!
Героический и боевой дух туляков, прославленный в годы Великой для Отечества войны, жив благодаря спортивным баталиям мирного времени. Лишить регион боевого баскетбольного «арсенального» знамени, опустошить трибуны «Нового поколения» соизмеримо с выстрелом в сердце патриотизма города-героя, чревато потерей идеалов, на которых воспитываются дети и школьники, суворовцы и юные спортсмены», — приводит слова болельщиков пресс-служба «Арсенала».
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