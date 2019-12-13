О'Нил рассказал историю, доказывающую, что Стиви Уандер — не слепой

Бывший центровой НБА, легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал забавную историю об известном американском исполнителе и композиторе Стиви Уандере. По мнению Шакила, она полностью опровергает мнение, что музыкант страдает от слепоты.
«Должен рассказать одну историю. Мы жили в одном здании. Я шёл по вестибюлю, и тут открылись двери. Я увидел Стиви Уандера. Он подошёл и спросил: „Как дела, Шак? Как поживаешь, громадина?“. Потом он нажал кнопку лифта и поехал на свой этаж. Он просто что-то покупал, а потом вернулся к себе в номер», — рассказал О'Нил в передаче, фрагмент которой размещён на странице NBA on TNT в социальной сети «Твиттер».
Стиви Уандер — обладатель 25 премий «Грэмми» и член Зала славы композиторов. Также у него есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде.
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