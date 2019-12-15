«Сан-Антонио» — первая команда в НБА, сыгравшая 4 матча кряду с овертаймом

Ночью 15 декабря мск «Сан-Антонио Спёрс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Финикс Санз» — 121:119. Техасцы одержали победу в овертайме. Это четвёртый матч кряду, который подопечные Поповича завершили с дополнительной пятиминуткой.

Таким образом, «Сан-Антонио Спёрс» вошёл в историю лиги как первая команда, сыгравшая четыре матча кряду с овертаймом. При этом в трёх из них они выиграли. Ранее победы были одержаны в матчах с «Хьюстон Рокетс» (135:133) и «Сакраменто Кингз» (105:104).

Благодаря трём победам в предыдущих четырёх встречах «Сан-Антонио» немного поправил положение в турнирной таблице Западной конференции, но по-прежнему находится вне зоны плей-офф. После 25 матчей команда занимает одиннадцатое место.