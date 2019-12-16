Курбанов ответил на вопрос о поражениях ЦСКА в Евролиге

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал выступление «армейцев» в Евролиге. В сезоне-2019 московский клуб сыграл 13 матчей в рамках регулярного чемпионата турнира, одержав восемь побед и потерпев пять поражений.
Курбанова спросили, почему у ЦСКА, действующего чемпиона Евролиги, уже так много поражений.
«Можно на многое ссылаться. Но нам надо понимать, что у нас есть поражения, черпать отсюда полезную информацию и в дальнейшем не допускать подобного.
Понятно, что ссылаться на плотные графики и на то, что у нас новая команда, проще всего. Конечно, это имеет определённое значение, но это не должно являться ключевым фактором», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».
Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА сыграет дома послезавтра, 18 декабря, соперником будет «Црвена Звезда».
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