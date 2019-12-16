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Леброн вышел на 18-е место по числу трёхочковых за всю историю НБА

Леброн вышел на 18-е место по числу трёхочковых за всю историю НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» вышел на 18-е место по количеству реализованных трёхочковых бросков за всю историю лиги. «Лейкерс» на выезде победили «Атланту» со счётом 101:96, а Джеймс четыре раза попал из-за дуги и набрал в общей сложности 32 очка.

Теперь на счету 34-летнего Леброна 1788 точных трёхочковых в матчах НБА. По этому показателю он вышел на 18-е место в истории лиги, оставив позади Рашарда Льюиса, сообщает пресс-служба ассоциации.

Лидером по числу реализованных трёхочковых является Рэй Аллен, бывший партнёр Леброна в «Майами Хит». На его счету 2973 дальних попадания.

Напомним, Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленд Кавальерс».

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В отличие от звёздных коллег Кавая и Уэстбрука, Джеймс готов пропускать матчи только по причине травмы.
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