Леброн вышел на 18-е место по числу трёхочковых за всю историю НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» вышел на 18-е место по количеству реализованных трёхочковых бросков за всю историю лиги. «Лейкерс» на выезде победили «Атланту» со счётом 101:96, а Джеймс четыре раза попал из-за дуги и набрал в общей сложности 32 очка.
Теперь на счету 34-летнего Леброна 1788 точных трёхочковых в матчах НБА. По этому показателю он вышел на 18-е место в истории лиги, оставив позади Рашарда Льюиса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Лидером по числу реализованных трёхочковых является Рэй Аллен, бывший партнёр Леброна в «Майами Хит». На его счету 2973 дальних попадания.
Напомним, Джеймс — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленд Кавальерс».
- 16 декабря 2019
-
13:37
-
12:11
-
11:05
-
10:26
-
09:30
-
09:00
-
06:31
-
04:59
-
03:34
-
02:05
-
00:30
- 15 декабря 2019
-
23:49
-
22:16
-
20:57
-
19:46
-
18:57
-
17:26
-
16:49
-
15:46
-
14:57
-
13:34
-
12:43
-
11:41
-
10:08
-
09:12
-
08:05
-
06:40
-
04:16
-
00:25
- 14 декабря 2019
-
23:58
-
22:51
-
22:09
-
20:44
-
19:49
-
19:15