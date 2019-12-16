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Главный тренер «Лейкерс» раскритиковал игроков, несмотря на победу над «Хоукс»

Главный тренер «Лейкерс» раскритиковал игроков, несмотря на победу над «Хоукс»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель остался недоволен игрой подопечных в гостевом матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Лейкерс» победили «Атланту» со счётом 101:96, однако игроки команды допустили 22 потери и реализовали лишь 5 трёхочковых бросков из 31.

«Сегодня мы сыграли не лучшим образом. Если в предстоящих двух матчах мы продолжим в том же духе, нас ждут поражения.

Не так уж важно, выиграли мы сегодня или нет. Мы хотим, чтобы все в команде постоянно стремились прогрессировать», — приводит слова Вогеля ESPN.

Следующими соперниками «Лейкерс» будут «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». В сезоне-2019/20 на счету клуба из Лос-Анджелеса 24 победы в 27 матчах регулярного чемпионата.

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