В «Далласе» рассказали, как проходит восстановление Дончича
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Рик Карлайл рассказал, как проходит восстановление лидера команды словенца Луки Дончича. Напомним, 20-летний Дончич травмировал голеностоп в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», который состоялся в минувшие выходные.
Карлайл сказал, что Дончичу больше не нужны костыли и специальный защитный ботинок, и заверил, что восстановление идёт по плану.
«Лука хорошо реагирует на восстановительные процедуры. Восстановление проходит хорошо», — приводит слова тренера ESPN.
Ожидается, что баскетболист вернётся на паркет в конце декабря.
В сезоне-2019 «Даллас» сыграл 26 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав 18 побед и потерпев 8 поражений.
20-летний Дончич установил два рекорда НБА в матче с «Детройтом»
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