В «Далласе» рассказали, как проходит восстановление Дончича

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Рик Карлайл рассказал, как проходит восстановление лидера команды словенца Луки Дончича. Напомним, 20-летний Дончич травмировал голеностоп в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит», который состоялся в минувшие выходные.

Карлайл сказал, что Дончичу больше не нужны костыли и специальный защитный ботинок, и заверил, что восстановление идёт по плану.

«Лука хорошо реагирует на восстановительные процедуры. Восстановление проходит хорошо», — приводит слова тренера ESPN.

Ожидается, что баскетболист вернётся на паркет в конце декабря.

В сезоне-2019 «Даллас» сыграл 26 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав 18 побед и потерпев 8 поражений.

