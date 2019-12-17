«Нижний Новгород» на последних секундах вырвал победу у «Бамберга» в ЛЧ ФИБА

В Нижнем Новгороде завершился матч очередного тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Бамберг».

Первая четверть поединка прошла с преимуществом хозяев, что отразилось и в цифрах на табло — 20:14. Но к большому перерыву команда из Германии исправила положение и сравняла счёт — 39:39.

В третьей десятиминутке «Бамберг» прибавил и оформил серьёзный рывок, поведя с преимуществом в 10 очков — 63:53. Но в заключительном игровом отрезке «Нижний Новгород» вернулся в игру и на последних секундах матча вырвал победу — 76:75.

Лучшими в составе победителей стали Дарлин Уиллис и Павел Антипов, набравшие по 12 баллов. У «Бамберга» 14 очков на счету Брайса Тэйлора.