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«Нижний Новгород» на последних секундах вырвал победу у «Бамберга» в ЛЧ ФИБА

«Нижний Новгород» на последних секундах вырвал победу у «Бамберга» в ЛЧ ФИБА
Баскетбол / Еврокубок 0

В Нижнем Новгороде завершился матч очередного тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Бамберг».

Первая четверть поединка прошла с преимуществом хозяев, что отразилось и в цифрах на табло — 20:14. Но к большому перерыву команда из Германии исправила положение и сравняла счёт — 39:39.

В третьей десятиминутке «Бамберг» прибавил и оформил серьёзный рывок, поведя с преимуществом в 10 очков — 63:53. Но в заключительном игровом отрезке «Нижний Новгород» вернулся в игру и на последних секундах матча вырвал победу — 76:75.

Лучшими в составе победителей стали Дарлин Уиллис и Павел Антипов, набравшие по 12 баллов. У «Бамберга» 14 очков на счету Брайса Тэйлора.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 9-й тур
17 декабря 2019, вторник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
76 : 75
Бамберг
Бамберг, Германия
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Браун, Винник, Ганькевич, Жбанов, Комолов, Стребков, Уиллис, Чадов
Бамберг: Вайдеманн, Зенгфельдер, Ли, МакЛин, Марей, Обасоан, Олинде, Плешер, Серич, Тейлор, Тэйлор, Харрис
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