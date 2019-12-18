«Финикс» повторил достижение 30-летней давности
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата со счётом 99:120. Несмотря на это, «Финикс» установил примечательное достижение.
«Санз» стали первой за 31 сезон командой, чьи игроки на протяжении как минимум 11 игр отдавали по 29 и более результативных передач в каждом матче. В сезоне-1988/89 подобным достижением отметился «Шарлотт Хорнетс», чья серия составила 13 матчей, говорится в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Следующий матч «Финикс» сыграет на выезде послезавтра, 20 декабря, соперником будет «Оклахома-Сити Тандер». В сезоне-2019/20 на счету «Санз» 11 побед в 27 встречах регулярного чемпионата.
«Клипперс» дома победили «Финикс», Леонард и Джордж набрали 44 очка на двоих
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