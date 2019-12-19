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Куртинайтис: «Химки» рано поверили в то, что уже выиграли матч с «Олимпиакосом»

Куртинайтис: «Химки» рано поверили в то, что уже выиграли матч с «Олимпиакосом»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (98:108).

«Поздравляю «Олимпиакос» с очень хорошей победой. У нас была отличная возможность победить, однако мы слишком рано поверили в то, что уже выиграли этот матч. Перед овертаймом мы потеряли контроль, особенно на последней минуте основного времени. Это стало проблемой. Если мы хотим выигрывать матчи в Евролиге, нельзя делать по 17 потерь, а также проигрывать подбор, как было сегодня, когда мы уступили сопернику семь подборов. Это плохие цифры для нас.

Конечно же, тяжело играть два матча подряд. Сейчас нам предстоит дорога в Москву, куда мы прилетим рано утром, а уже на следующий день встреча с «Жальгирисом». Сейчас у нас негативные эмоции, потому что после таких поражений игроки и тренеры всегда бывают эмоционально подавленными, однако мы профессионалы. Нужно двигаться дальше, забыть то, что случилось и готовиться к следующей игре», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».

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