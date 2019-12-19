«Оклахома» установила редкое достижение по камбэкам

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:122, несмотря на то что в ходе встречи преимущество соперника составляло более 20 очков.
В предыдущей встрече с «Чикаго Буллз» «Оклахома» также одержала победу, несмотря на то что соперник вырывался вперёд на 20 и более очков, и это первый случай с 2010 года и второй за последние 20 лет, когда той или иной команде удалось совершить два подобных камбэка подряд. В 2010 году аналогичным достижением отметился «Индиана Пэйсерс», говорится в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Следующий матч «Оклахома» сыграет дома завтра, 20 декабря, соперником будет «Финикс Санз». На счету «Тандер» в 27 матчах нынешнего регулярного чемпионата 13 побед и 14 поражений.
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