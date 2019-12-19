Дэвис рассказал, что мог перейти в «Нью-Йорк», а не в «Лейкерс»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, ранее выступавший за «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал, что в ходе межсезонья-2019 серьёзно рассматривал вариант с переходом в «Нью-Йорк Никс». Баскетболист, пожелавший сменить клуб, показал руководству «Нью-Орлеана» список команд, в которые он был бы не против перейти.

«В моём списке были все команды, но потом я его сократил. «Никс» были среди тех, кто оказался в финальном списке.

Я разговаривал с некоторыми людьми отсюда, и мне казалось, что выступать за такую организацию, особенно в Нью-Йорке, будет интересно: недавно здесь играл Кармело (Энтони. — Прим. «Чемпионата»), у клуба богатая история. Мне было интересно стать частью этого», — приводит слова Дэвиса Real GM.