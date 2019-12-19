Воронцевич рассказал, как относится к лидерству «Анадолу Эфес» в Евролиге

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал об ожиданиях перед матчем Евролиги с «Анадолу Эфес». Турецкий клуб, одержавший 12 побед в 14 матчах Евролиги, занимает первую строчку в турнирной таблице, а «армейцы», на счету которых 9 побед и 5 поражений, расположились на пятом месте.
Матч «Анадолу Эфес» — ЦСКА состоится завтра, 20 декабря.
«Они играют просто потрясающе. Сейчас вообще нигде нет слабых команд. Тем более в Турции. Играть в Стамбуле всегда сложно: болельщики там очень активные и громкие.
Да, «Эфес» лидирует в турнирной таблице, но не надо забывать, что мы действующие чемпионы. Вообще не стоит команды недооценивать и переоценивать», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».
В финале минувшего сезона Евролиги ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.
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