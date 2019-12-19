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Плаза: победа над «Фенербахче» доказывает, что нужно верить

Плаза: победа над «Фенербахче» доказывает, что нужно верить
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы (84:81) в матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче», посвятив её тем, кто продолжает верить в «Зенит», невзирая на не самый удачный сезон.

«Для зрителей сегодня была отличная игра — интенсивная, ни одна из команд не хотела сдаваться, победитель определился на последних секундах. «Фенербахче» всё равно будет в плей-офф: знаю этого тренера, этих игроков, они могут делать большие вещи. Для «Зенита» эта победа доказывает, что нужно верить, эта победа для тех, кто верил и верит в нас: для игроков и их семей, для работников клуба и болельщиков — для всех, кто верил и верит. Я много раз приезжал сюда со многими командами, и наша сегодняшняя команда — те, с кем работаю, вероятно, лучше всего», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».

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