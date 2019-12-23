Пашутин заявил, что цель «Локомотива-Кубань» — финал Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин рассказал, что намерен вывести подопечных в финал Единой лиги ВТБ. Наставника спросили, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона.
«Финал Единой лиги ВТБ», — сказал Пашутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Также тренер рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» намеревается решить эту задачу.
«В Единой лиге сейчас много сенсаций, Красноярск как хорошо начал. Я бы не стал говорить, что ВТБ слабее (чем клубы, участвующие в Еврокубке, откуда «Локомотив» уже вылетел. — Прим. «Чемпионата»). Наоборот, нам надо настраиваться на каждого соперника и использовать своё преимущество, потенциал и вырабатывать психологию победителей. Мы будем заряжены на каждый матч, с любой командой», — добавил он.
В сезоне-2019/20 на счету «Локомотива-Кубани» шесть побед в 10 матчах в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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