Швед прокомментировал рекорд, побитый в матче с «Локомотивом-Кубань»

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед прокомментировал достижение, которое покорилось ему в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Подмосковный клуб дома проиграл сопернику со счётом 89:94.

После этой встречи в активе Шведа стало 4687 очков в 234 матчах в составе «Химок». В среднем он набирает 20,03 очка за игру. У находящегося на втором месте Виталия Фридзона 4678 очков в 466 матчах, средняя результативность — 10,04 очка за игру.

«Отлично, что установил рекорд. Жаль только, что в проигранном матче.

Мы хорошо играли, это была наша игра, но в конце что-то не получилось. Не знаю, что именно. Может, это усталость. Всё-таки у нас график намного тяжелее, чем у «Локомотива».

Ничего страшного не случилось, долго думать об этом поражении нельзя, потому что много игр впереди», — приводит слова баскетболиста «Р-Спорт».