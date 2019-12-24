Швед прокомментировал рекорд, побитый в матче с «Локомотивом-Кубань»

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед прокомментировал достижение, которое покорилось ему в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Подмосковный клуб дома проиграл сопернику со счётом 89:94.
После этой встречи в активе Шведа стало 4687 очков в 234 матчах в составе «Химок». В среднем он набирает 20,03 очка за игру. У находящегося на втором месте Виталия Фридзона 4678 очков в 466 матчах, средняя результативность — 10,04 очка за игру.
«Отлично, что установил рекорд. Жаль только, что в проигранном матче.
Мы хорошо играли, это была наша игра, но в конце что-то не получилось. Не знаю, что именно. Может, это усталость. Всё-таки у нас график намного тяжелее, чем у «Локомотива».
Ничего страшного не случилось, долго думать об этом поражении нельзя, потому что много игр впереди», — приводит слова баскетболиста «Р-Спорт».
- 24 декабря 2019
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41
-
20:58
-
19:53
-
18:38
-
17:24
-
16:00
-
14:42
-
13:24
-
12:11
-
11:16
-
09:59
-
09:00
-
08:14
-
05:40
-
04:49
-
00:51
- 22 декабря 2019
-
23:54
-
22:37
-
21:48
-
20:48
-
19:40
-
17:27
-
16:49