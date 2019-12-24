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Харден и Уэстбрук повторили достижение Макгрэйди и Яо Мина

Харден и Уэстбрук повторили достижение Макгрэйди и Яо Мина
Баскетбол / НБА 0

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук набрали 34 и 28 очков соответственно в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз». «Хьюстон» на выезде победил «Сакраменто» со счётом 113:104.

В четвёртой встрече подряд Харден и Уэстбрук набирают не менее 25 очков, и это третий подобный случай в истории «Рокетс». До этого аналогичного достижения добивались Трэйси Макгрэйди и Яо Мин, которые продемонстрировали подобную серию в апреле 2007 года, а ещё раньше, в феврале 1971-го, — Элвин Хейз и Кэлвин Мёрфи, говорится в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

Следующий матч «Хьюстон» сыграет на выезде завтра, 25 декабря, соперником будет «Голден Стэйт Уорриорз».

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