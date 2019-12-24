В Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года

Российская редакция издания Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова, продавшего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», бизнесменом года. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» бизнесмену Джозефу Цаю. Общую сумму сделки оценивают в $ 3,3-3,5 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии. Несмотря на это, бизнесмен не стал исключать, что когда-нибудь в будущем вновь придёт в спорт с инвестициями.
Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $ 223 млн, когда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2015 году он завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций «Бруклина» и стал единоличным владельцем клуба.
Ранее Тимофей Мозгов, ныне выступающий за «Химки», рассказал, что играл за «Бруклин» Прохорова вовсе не потому, что он русский.
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