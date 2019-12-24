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В Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года

В Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года
Баскетбол / НБА 0

Российская редакция издания Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова, продавшего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», бизнесменом года. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» бизнесмену Джозефу Цаю. Общую сумму сделки оценивают в $ 3,3-3,5 млрд, что является рекордом в истории спортивной индустрии. Несмотря на это, бизнесмен не стал исключать, что когда-нибудь в будущем вновь придёт в спорт с инвестициями.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $ 223 млн, когда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2015 году он завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций «Бруклина» и стал единоличным владельцем клуба.

Ранее Тимофей Мозгов, ныне выступающий за «Химки», рассказал, что играл за «Бруклин» Прохорова вовсе не потому, что он русский.

Мозгов объяснил, что выступал за «Бруклин» Прохорова не потому, что он русский
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