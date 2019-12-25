Кулагин из «Локомотива-Кубань» прокомментировал слухи о потере мотивации у легионеров

Игрок баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Кулагин отреагировал на слухи, будто бы у легионеров команды пропала мотивация после потери шансов на продолжение борьбы в Еврокубке. 17 декабря краснодарский клуб на выезде уступил «Тофашу» со счётом 90:92 и занял лишь пятое место в группе, не выйдя во второй групповой этап турнира.

«Это глупости. Мы единая команда и не разделяем игроков на россиян и легионеров. А нашу мотивацию можно было увидеть в матче с «Химками», где мы показали, что способны решать самые высокие задачи», — приводят слова Кулагина «Известия».

Позавчера, 23 декабря, «Локомотив-Кубань» на выезде победил «Химки» со счётом 94:89 в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, нанеся подмосковной команде первое поражение в турнире.