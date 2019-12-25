Травмированный Дончич оценил игру «Далласа» без него

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич, который из-за растяжения связок голеностопа пропустил уже четыре игры, прокомментировал выступления партнёров в матчах регулярного чемпионата. Без 20-летнего Дончича «Даллас» одержал две победы и потерпел два поражения в четырёх матчах.

«Они прекрасно справились без меня. Как я всегда говорил, у нас в команде есть замечательные игроки, о которых говорят не так много. Болельщики видят лишь, как они играют», — приводит слова словенского баскетболиста The Dallas Morning News.

Дончич не исключил, что вернётся в строй уже завтра, 26 декабря, когда «Даллас» дома сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

«Я в порядке. Посмотрим, как я буду восстанавливаться и смогу ли сыграть в четверг», — добавил он.