Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Травмированный Дончич оценил игру «Далласа» без него

Травмированный Дончич оценил игру «Далласа» без него
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич, который из-за растяжения связок голеностопа пропустил уже четыре игры, прокомментировал выступления партнёров в матчах регулярного чемпионата. Без 20-летнего Дончича «Даллас» одержал две победы и потерпел два поражения в четырёх матчах.

«Они прекрасно справились без меня. Как я всегда говорил, у нас в команде есть замечательные игроки, о которых говорят не так много. Болельщики видят лишь, как они играют», — приводит слова словенского баскетболиста The Dallas Morning News.

Дончич не исключил, что вернётся в строй уже завтра, 26 декабря, когда «Даллас» дома сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

«Я в порядке. Посмотрим, как я буду восстанавливаться и смогу ли сыграть в четверг», — добавил он.

«Даллас» не заметил потери Дончича. Оказалось, что звезду делала команда
Место Луки занял Порзингис. Кристапс пустился в погоню за рекордами Новицки.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019