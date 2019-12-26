Воронцевич рассказал, почему матч ЦСКА — «Милан» имеет для него особое значение

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Игра состоится в Калининграде сегодня, 26 декабря, и начнётся в 20:00 мск.
32-летний Воронцевич, выступающий за «армейцев» с 2006 года, напомнил, что дебютировал в составе клуба, когда его возглавлял нынешний главный тренер «Милана» Этторе Мессина.
«Конечно, мне будет очень интересно сыграть против тренера Мессины, которому я очень благодарен, Серхио Родригеса и Владе Мицова, которые тоже защищали цвета нашего клуба. Матчи против бывших одноклубников и тренеров не могут быть рядовыми.
Мы разбирали итальянский клуб. Команда очень сбалансированная. Нам важно не дать разбросаться Родригесу, сдержать больших — Гудайтиса и Тарчевски. Плюс есть ветеран Скола, который, если поймает свою игру, может набрать 20-30 очков. Поэтому нам будет непросто, будем играть от своей защиты», — цитируют баскетболиста «Известия».
- 26 декабря 2019
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14
-
13:53
-
12:13