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Воронцевич рассказал, почему матч ЦСКА — «Милан» имеет для него особое значение

Воронцевич рассказал, почему матч ЦСКА — «Милан» имеет для него особое значение
Баскетбол / Евролига 0

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Игра состоится в Калининграде сегодня, 26 декабря, и начнётся в 20:00 мск.

32-летний Воронцевич, выступающий за «армейцев» с 2006 года, напомнил, что дебютировал в составе клуба, когда его возглавлял нынешний главный тренер «Милана» Этторе Мессина.

«Конечно, мне будет очень интересно сыграть против тренера Мессины, которому я очень благодарен, Серхио Родригеса и Владе Мицова, которые тоже защищали цвета нашего клуба. Матчи против бывших одноклубников и тренеров не могут быть рядовыми.

Мы разбирали итальянский клуб. Команда очень сбалансированная. Нам важно не дать разбросаться Родригесу, сдержать больших — Гудайтиса и Тарчевски. Плюс есть ветеран Скола, который, если поймает свою игру, может набрать 20-30 очков. Поэтому нам будет непросто, будем играть от своей защиты», — цитируют баскетболиста «Известия».

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