В «Милане» весь сезон троллят Джеймса. Сейчас есть шанс ответить на площадке

Почему мы так негативно относимся к эгоистам? Нет, серьёзно, это слово всегда несёт отрицательную оценку. А уж в баскетболе, где даже в одной из самых главных заповедей говорится, что «побеждает команда, а проигрывает тренер», и подавно.
Но именно личности делают результат. Великий Майкл Джордан, кстати, был ярым противником всех правил, навязываемых ему обществом. Он плевал на каноны, если на кону стояла победа. Именно эгоизм и делает результат. И неважно чей: игрока или тренера.
Так получилось, что Майк Джеймс приехал летом в Москву с уже здоровенным клеймом «единоличник». В «Милане» он стал лучшим снайпером Евролиги, опередив Алексея Шведа. А в Европе к большому количеству очков зачастую относятся скептически. Вы много набираете? Значит, вы много бросаете, так? А если бросков много, значит, вы отнимаете их у других игроков своей команды — логично? Ваш диагноз понятен.
В ЦСКА Джеймс, хочется верить, ещё не показал всё, на что способен. И это на несколько сногсшибательных матчей, которые были выиграны им для красно-синих собственноручно. Вы ведь не забыли, кто забил победную трёху в домашней игре с «Жальгирисом»? А кто «прибил» лидера сезона «Эфес» в гостях? Ну и 22 очка за половину «Црвене Звезде» тоже были сделаны руками американского защитника «армейцев».
Майк — настоящий профи, это факт. Показательно, что, даже несмотря на переезд в другую страну и новую команду, он по-прежнему держит свой уровень. Тем удивительнее сейчас вспоминать нападки на него руководства «Милана». Если кто забыл, то «Чемпионат» в красках напомнит об этом.
Если рассказывать кратко, то Этторе Мессина не видел Майка в своих схемах изначально. Однако в личных беседах итальянец, вернувшийся из НБА, где последние годы помогал Грегу Поповичу в «Сан-Антонио», этого Джеймсу почему-то не говорил. О расторжении контракта лучший снайпер Евролиги прошлого сезона узнал от агента, а после руководство зачем-то начало обвинять его в непрофессионализме. Непрофессионализм, по мнению боссов бывшей команды разыгрывающего, это когда ты летом тренируешься с другими звёздами Евролиги и НБА, а также играешь против них в предсезонном турнире.
Из последнего. В «Твиттере» (где Джеймс очень активен) лидеру нынешнего ЦСКА задали вопрос о греческих журналистах, кричащих в один голос об испорченной им командной химии и игре отдельно от партнёров. Майк, недолго думая, выдал следующее: «Большинство журналистов – дерьмо. Я никогда не делал того, о чём меня не просили».
Уже в Калининграде после тренировки Джеймс произнесёт журналистам:
«Думаете, мне нужно доказывать что-то «Милану»? Я считаю, что это просто матч, который ЦСКА должен выиграть. Очередная игра в нашем календаре».
Джеймс всем видом показывал, что он спокоен. В конце тренировки защитник даже… запел. Причём делал это как будто нарочито громко, показывая, насколько в хорошем расположении духа он пребывает. И да, в 10 метрах от него уже стояла команда из «модной» столицы Италии.
При этом стоит отметить, что игроки «Милана» Джеймса встретили очень тепло. Он попал в несколько крепких объятий, а кто-то даже пытался приподнять малыша. Всё это сопровождалось улыбками и смехом. Кажется, единственный, с кем Джеймс не планировал видеться и улыбаться, был Этторе Мессина. Но совсем скоро они встретятся.
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