Пашутин подробно объяснил, за счёт чего «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки»

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин проанализировал гостевой матч Единой лиги ВТБ с «Химками», в котором его подопечные одержали победу со счётом 94:89, нанеся подмосковному клубу первое поражение в сезоне.

«В первую очередь – защита. Задача была навязать борьбу одному из лучших игроков Лиги ВТБ и Евролиги Алексею Шведу. С ним необходимо быть близко, особенно когда он с мячом. Я рад за Диму Кулагина, за то, какой объём эффективной работы он проделал в созидании командных действий в нападении, но особенно, персонально опекая Алексея. Его подменяли в этой роли Мантас и Уилл. Они поддерживали давление на лидера команды соперника. Их страховала вся команда, ротация была хорошая, все ребята задействованные помогали со слабой стороны, не допускали свободных бросков. Да, были ошибки, но мы их минимизировали.

У нас команда характерная, с этим вряд ли спорить кто-то будет. Ребята собраны бойцы, все с амбициями. Прошли огонь и воду. Мы в этот момент искали необходимое сочетание игроков, чтобы добавить агрессии в защите, остановить напор «Химок». В это же время в нападении подыскивали необходимый подбор исполнителей. За счет замен это получилось, ребята объединились, дали бой и вырвали победу.

Командная химия налаживается, игроки начинают доверять друг другу. Мы много говорим с ребятами по этому поводу, они все большие профессионалы, игроки высокого уровня и с большим опытом – лидеры своих национальных сборных, кто-то выступал в НБА, другие — на высоком уровне в Европе. Баланс между движением мяча и индивидуальной игрой мы улучшаем, но, естественно, еще нужно прибавлять и работать над этим. Необходимо отладить этот механизм до автоматизма», — цитирует Пашутина пресс-служба клуба.