Источник: первый номер драфта НБА Уильямсон залечил травму, но клуб не даёт играть

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, утверждает, что уже готов выйти на паркет, но в клубе предпочитают дождаться полного выздоровления спортсмена и пока не разрешают ему играть, сообщает ESPN.
Напомним, Уильямсон получил травму колена в ходе предсезонной подготовки, в связи с чем его дебют в НБА пришлось отложить на неопределённый срок. По информации издания, баскетболист уже дебютировал бы в составе «Нью-Орлеана», если бы решение полностью зависело от него. В то же время он доверяет клубным медикам, которые пока не дают ему разрешения играть.
В сезоне-2019/20 «Нью-Орлеан» сыграл уже 32 матча регулярного чемпионата без Уильямсона, одержав в них 9 побед и потерпев 23 поражения.
- 26 декабря 2019
-
14:40
-
13:45
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14