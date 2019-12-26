Источник: первый номер драфта НБА Уильямсон залечил травму, но клуб не даёт играть

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, утверждает, что уже готов выйти на паркет, но в клубе предпочитают дождаться полного выздоровления спортсмена и пока не разрешают ему играть, сообщает ESPN.

Напомним, Уильямсон получил травму колена в ходе предсезонной подготовки, в связи с чем его дебют в НБА пришлось отложить на неопределённый срок. По информации издания, баскетболист уже дебютировал бы в составе «Нью-Орлеана», если бы решение полностью зависело от него. В то же время он доверяет клубным медикам, которые пока не дают ему разрешения играть.

В сезоне-2019/20 «Нью-Орлеан» сыграл уже 32 матча регулярного чемпионата без Уильямсона, одержав в них 9 побед и потерпев 23 поражения.