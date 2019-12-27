Рэндл из «Нью-Йорка» повторил достижение Лэтрелла Спрюэлла 2002 года

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл набрал 33 очка, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи в матче регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс». «Нью-Йорк» на выезде победил «Бруклин» со счётом 94:82.

В ходе встречи Рэндл реализовал пять трёхочковых бросков. На протяжении двух игр подряд баскетболист набирает не менее 30 очков, собирает не менее 5 подборов и забрасывает не менее 4 трёхочковых, и это лишь второй случай в истории «Нью-Йорка». В феврале 2002 года подобным достижением отметился известный в прошлом баскетболист Лэтрелл Спрюэлл, выступавший за «Никс» с 1998 по 2003 год.

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