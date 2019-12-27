Джордан оставил хвалебный отзыв о Дончиче

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии, восхитился игрой лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Лука – выдающийся игрок, к тому же он очень молод. Он демонстрирует навыки, на развитие которых у других парней уходят годы. Будет интересно понаблюдать за его прогрессом», — приводит слова Джордана Talk Basket.

Вчера, 26 декабря, 20-летний словенский баскетболист, проведший первый матч после травмы, помог «Далласу» одержать домашнюю победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 102:98, остановившись в двух шагах от трипл-дабла. На его счету 24 очка, 10 подборов и 8 передач.