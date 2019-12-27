Джордан оставил хвалебный отзыв о Дончиче
Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии, восхитился игрой лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Лука – выдающийся игрок, к тому же он очень молод. Он демонстрирует навыки, на развитие которых у других парней уходят годы. Будет интересно понаблюдать за его прогрессом», — приводит слова Джордана Talk Basket.
Вчера, 26 декабря, 20-летний словенский баскетболист, проведший первый матч после травмы, помог «Далласу» одержать домашнюю победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 102:98, остановившись в двух шагах от трипл-дабла. На его счету 24 очка, 10 подборов и 8 передач.
Победа в дерби Техаса и контракт с брендом Джордана. Лука снова в игре
Дончич вернулся в строй после травмы и получил лестный отзыв от Его воздушества.
- 27 декабря 2019
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:03
-
07:07
-
06:42
-
05:59
-
00:43
-
00:22
- 26 декабря 2019
-
23:45
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:41
-
18:31
-
17:56
-
16:00
-
14:40
-
13:45
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
Партнерский контент