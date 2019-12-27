«Бруклин» повторил антирекорд НБА 1950 года в матче с «Нью-Йорком»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата со счётом 82:94. Игроки «Бруклина» реализовали всего восемь двухочковых бросков за матч, и это первый случай с 1950 года, когда одна из команд не смогла забросить хотя бы девять двухочковых, сообщает ESPN.
В одном из матчей НБА, состоявшихся в 1950 году, «Форт-Уэйн Пистонс» обыграл «Миннеаполис Лейкерс» со счётом 19:18. В той встрече обе команды реализовали всего по четыре двухочковых броска. Правило трёхочкового броска появилось в лиге в сезоне-1979/80.
В сезоне-2019/2020 «Бруклин» сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений. «Нетс» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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