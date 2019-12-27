Дэвис рассказал, почему хотел уйти из «Нью-Орлеана»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, который до этого выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс», объяснил, зачем попросил клуб об обмене в ходе межсезонья-2019. Баскетболист намекнул, что разуверился в шансах «Нью-Орлеана» завоевать титул.

«Побед не прибавлялось, и всё шло к тому, что мы пропустим плей-офф. Всё моё окружение знает, что я хочу побеждать. У меня не было ощущения, что мы смогли бы это сделать в прошлом году.

Мы хорошо начали сезон, четыре победы. Потом начались травмы, и всё пошло наперекосяк. Но я думал о том, чтобы продолжать вести за собой команду.

Времени не так много. Поэтому мне было важно создать для себя те условия, при которых я мог бы выигрывать, иметь несколько чемпионских титулов. Вот о чём я думал в тот момент. Не уверен, какой баланс побед и поражений у нас был тогда, но мне показалось, что настал момент, когда нужно рассказать организации о своих намерениях», — цитирует Дэвиса Yahoo Sports.