Ватутин рассказал о возможном усилении ЦСКА

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин не исключил, что до конца февраля «армейцы» могут пригласить ещё одного игрока. По его словам, этот вопрос особенно актуален на фоне травмы Уилла Клайберна, не играющего с конца октября.

«Думать об усилении и реально усилиться — это разные вещи. До конца февраля можем подписать нового игрока.

Мы следим за рынком, но вы не хуже меня знаете, что баскетболистов, способных заменить Клайберна, на данный момент просто нет. Уилл был наш лидер, в нападении мог действовать на четырёх позициях и защищался одинаково хорошо как против защитников, так и форвардов.

Травма Уилла Клайберна перевернула ситуацию и сломала нам планы. Из-за его отсутствия многие игроки вынужденно сменили свои роли на площадке. Так что до травмы американского форварда у нас была одна ситуация, а сейчас мы пытаемся компенсировать его отсутствие», — приводят слова Ватутина «Известия».