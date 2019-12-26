Хэкетт побил рекорд, а «армейский» Малыш ответил на обвинения в эгоизме

Вокруг матча ЦСКА — «Милан» было столько шума, что о самой игре, кажется, рядовые болельщики могли и позабыть. Сюжетных линий, действительно, хватало с запасом. Майк Джеймс и его разборки с бывшей командой, отказавшейся от лучшего снайпера Евролиги. Это раз. И об этом «Чемпионат» рассказывал подробно.

В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть? Президент «Милана» никак не успокоится. Он выгнал из команды лучшего бомбардира Евролиги и продолжает нападки на него.

Во-вторых, домашний матч Евролиги ЦСКА впервые за всю историю проводит не в Москве. Подробности «большого переезда» можно найти в нашей вчерашней статье. Там несколько важных подробностей, но главная «фишка»: паркет и большое количество оборудования «армейцы» везли из Москвы. Баскетбольные стоики и кольца тоже. Так что матч вполне себе домашний.

ЦСКА переехал в Калининград. Принесёт ли удачу новый дом? Важные матчи против «Милана» и «Панатинаикоса» «армейцы» проведут в самом западном регионе России.

А ведь есть ещё и «в-третьих». Речь про Этторе Мессину. Человек, чьё имя навсегда вписано в историю «армейского» клуба. Ему пророчили большую карьеру в НБА, но он решил вернуться в родную Италию, где взял под своё полное управление «Олимпию». Миланцы усилиями Мессины собрали очень приличный состав летом и абсолютно заслуженно борются за плей-офф.



Перед стартом игры итальянский коуч и Серхио Родригес очень комплементарно высказались по отношению своего соперника. Для итальянца и испанца ЦСКА – особая часть жизни. Чачо и вовсе не начал вечернюю тренировку, пока не обнялся с абсолютно каждым сотрудником и игроком красно-синих.

Мессину, естественно, перед матчем спросили и про Майка Джеймса. Последний летом был очень обижен на метра, считав, что тот обманывал его, обещая сохранить тому место в составе. Так вот, тренер рассыпался в комплиментах, предположив, что защитник наберёт 45 очков. У Джеймса было своё мнение на этот счёт.



С самого начала матча Майк максимально старался задействовать своих партнёров. Чего только стоила передача на Джоэла Боломбоя в быстром отрыве. Боломбой смачно вонзил мяч сверху, порадовав заполненный дворец спорта «Янтарный».



Первая половина при этом не была результативной. Если в первой четверти ЦСКА забил 19 очков и позволил гостям отметиться лишь 13 очками, то во второй всё поменялось местами. Нападение хозяев паркета буксовало, а очки если и добывались, то с линии штрафного броска. Команда Мессины неожиданно расцвела, легко находя пути доставки снаряда в кольцо. Большую сложность красно-синим доставила «зона» соперника. Дальние броски не желали залетать, а пути под кольцо были перекрыты. Задача.



Хорошо, что в после перерыва у ЦСКА нашёлся тот, у кого, как говорится, «пошло». В самом начале третьей четверти Фойгтман забил «трёху», а в следующих двух атаках Хэкетт дважды попал с нулевого угла. Возвращаясь в щащиту после второго своего попадания, габаритный защитник чуть не сбил Мессину. Коуч проводил своего бывшего подопечного недобрым взглядом.



Но «армейский» итальянец сегодня не собирался останавливаться. Хэкетт продолжал забивать и забивать. В итоге на его счету 6 точных бросков из 9 дальних попыток. Всего 23 номер набрал 28 очков, установил новое личное достижение, а также перешагнул отметку в 1500 набранных очков в сильнейшем турнире Старого Света.



ЦСКА довёл дело до победы — 78:75. Победы важной и предновогодней. Калининград стал для команды по-настоящему своим. Впереди игра в Минске, праздники и очередная встреча Евролиги в Калининграде – 3 января, против «Панатинаикоса».