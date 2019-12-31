Дэвис объяснил, что позволило «Лейкерс» победить «Даллас»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». Во встрече, состоявшейся позавчера, 29 декабря, «Лейкерс» на своей площадке победили «Даллас» со счётом 108:95, а Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка, сделав 9 подборов и отдав 4 передачи.

Победа над «Маверикс» стала для «Лейкерс» второй подряд. До этого клуб из Лос-Анджелеса проиграл четыре матча подряд: «Индиане Пэйсерс», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Нам нужно было снова стать собой. В матче с «Далласом» у нас получилось вернуться к тому, что мы делаем в защите. И когда мы делаем это, то способны справиться с любым соперником и быть довольными собой», — приводит слова баскетболиста ESPN.

В сезоне-2019/2020 на счету «Лейкерс», возглавляющих турнирную таблицу Западной конференции, 26 побед и 7 поражений в 33 матчах регулярного чемпионата.