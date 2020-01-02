Воронцевич рассказал забавный случай с Серхио Родригесом

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал забавную историю с участием Серхио Родригеса, который выступал за московский клуб с 2017 по 2019 год, а в минувшее межсезонье перешёл в «Милан».
«Серхио — очень весёлый парень, и забавных историй с ним действительно много. Мне на ум сразу приходит случай после нашей победы в «Финале четырёх» (в 2019 году. — Прим. «Чемпионата»). У Чачо были кроссовки с символикой фильма «Чёрная пантера». Он надел их на решающий матч и после победы очень долго общался с журналистами. «Финал четырёх» проходил в Витории, и Родригес был нарасхват в своей стране.
И вот все ждут его, чтобы тренер сказал речь, а он забегает в раздевалку, кричит «Ваканда!» и скрещивает руки, как главный герой того фильма», — приводят слова Воронцевича «Известия».
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