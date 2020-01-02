Энтони рассказал, как его встретили болельщики «Нью-Йорка»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони впервые за три года сыграл на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, выйдя на паркет в гостевом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс». Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. Напомним, 35-летний Энтони, третий номер драфта НБА 2003 года, выступал за «Нью-Йорк» с 2011 по 2017 год, перейдя в команду из «Денвер Наггетс», в составе которого начал выступления в лиге.
«Определённо почувствовал тёплое к себе отношение и любовь. От болельщиков, от города в целом.
Должны ли «Никс» вывести из обращения мой номер? Не знаю, лучше спросить у них. Во время гимна я посмотрел на место, где висят баннеры. Знаете, говорят, надо представлять какие-то вещи, так что я представлял себе висящий там баннер с фамилией Энтони», — цитирует баскетболиста ESPN.
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