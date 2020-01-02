«Теряет, а потом ищет его по всей площадке». Воронцевич — о вставном зубе М. Джеймса

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал, что у разыгрывающего «армейцев» Майка Джеймса есть вставной зуб, который он то и дело теряет в ходе тренировок, после чего принимается его искать, веселя партнёров.

Воронцевича спросили, хорошее ли чувство юмора у Джеймса.

«Да, он старается всех веселить в раздевалке. Постоянно кричит: «Я большой парень», и все над этим смеются. Рост Майка примерно 185 см, но на нашем фоне он выглядит малышом.

Ещё смешно, что у него есть вставной зуб и он его иногда теряет во время тренировок. Вступит в жёсткий контакт и начинает искать его по всей площадке. Реально так порой происходит, надеюсь, он не обидится на меня. Я ему говорю: «Сходи к стоматологу и сделай всё хорошо». Но Майк отвечает, что у него нет на это времени», — цитируют баскетболиста «Известия».