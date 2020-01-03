226-сантиметровый Фолл вышел на 6-е место в голосовании на Матч звёзд, сыграв 11 минут

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Тако Фолл, чей рост составляет 226 сантиметров, в настоящий момент занимает шестое место среди всех игроков Восточной конференции в голосовании болельщиков, которые выбирают игроков на Матч всех звёзд НБА, сообщает ESPN.
У Фолла 110 269 голосов, и по этому показателю он уступает лишь Яннису Адетокунбо, Джоэлу Эмбииду, Паскалю Сиакаму, Джимми Батлеру и Джейсону Тэйтуму.
Фолл, который летом 2019 года выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд, всё же подписал контракт с «Бостоном», однако сыграл в сезоне-2019/2020 всего три игры. Его средние показатели за это время составляют 4,3 очка за 3,7 минуты на паркете. Большую часть игрового времени Фолл проводит в составе команды Джи-лиги «Мэйн Ред Клоуз», аффилированной с «Селтикс».
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