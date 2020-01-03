«Бегает, как 60-летний». ESPN — о первом номере драфта НБА Уильямсоне
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телеэксперт Джален Роуз посоветовал «Нью-Орлеан Пеликанс» не форсировать восстановление первого номера драфта 2019 года Зайона Уильямсона. Напомним, 19-летний баскетболист травмировал колено в ходе предсезонной подготовки и из-за этого до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.
«Видели, как он бегает? Как будто он 60-летний старик. Он бегает, как я, а мне будет 47 через пару недель. Знаете, сколько лет Зайону? Ему 19.
«Пеликанс», не выпускайте Зайона Уильямсона на площадку в январе. Если он скажет, что готов выйти, ответьте ему: «Хорошо, верзила, мы поняли тебя. Потренируйся ещё две недели, и мы подумаем над этим», — сказал Роуз в интервью YouTube-каналу ESPN.
Зайон Уильямсон: если бы решение зависело от меня, я бы уже играл
Читайте также
- 3 января 2020
-
14:12
-
12:44
-
11:00
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
08:58
-
07:58
-
07:49
-
06:09
-
00:29
- 2 января 2020
-
23:27
-
22:17
-
21:52
-
19:32
-
18:30
-
17:51
-
16:29
-
16:00
-
15:33
-
14:40
-
13:25
-
12:01
-
10:38
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
07:00
-
06:02
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
Партнерский контент