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«Бегает, как 60-летний». ESPN — о первом номере драфта НБА Уильямсоне

«Бегает, как 60-летний». ESPN — о первом номере драфта НБА Уильямсоне
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телеэксперт Джален Роуз посоветовал «Нью-Орлеан Пеликанс» не форсировать восстановление первого номера драфта 2019 года Зайона Уильямсона. Напомним, 19-летний баскетболист травмировал колено в ходе предсезонной подготовки и из-за этого до сих пор не сыграл за команду ни одного официального матча.

«Видели, как он бегает? Как будто он 60-летний старик. Он бегает, как я, а мне будет 47 через пару недель. Знаете, сколько лет Зайону? Ему 19.

«Пеликанс», не выпускайте Зайона Уильямсона на площадку в январе. Если он скажет, что готов выйти, ответьте ему: «Хорошо, верзила, мы поняли тебя. Потренируйся ещё две недели, и мы подумаем над этим», — сказал Роуз в интервью YouTube-каналу ESPN.

Зайон Уильямсон: если бы решение зависело от меня, я бы уже играл
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