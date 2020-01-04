«Бостон», «Даллас» и «Торонто» заинтересованы в обмене Драммонда

«Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс» проявляют интерес к центровому «Детройт Пистонс» Андре Драмонду, сообщает Yahoo Sports.



По окончании нынешнего сезона баскетболист должен стать свободным агентом, если не воспользуется опцией продления соглашения на следующий сезон. Считается, что Драммонда могут обменять до февральского закрытия рынка.

Ранее стало известно, что «Детройт Пистонс» и «Атланта Хоукс» ведут переговоры о возможном обмене Драммонда.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд сыграл в 33 встречах, в которых набирал 17,6 очка, совершал 15,8 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи за 33 минуты и 34 секунды игрового времени.