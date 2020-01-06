«Нью-Йорк» повторил личный рекорд в матче с «Клипперс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» уступил в выездном матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 132:135. В первой четверти «Нью-Йорк» набрал 45 очков, и это повторение лучшего результата для стартовой десятиминутки в истории «Никс», сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Несмотря на рекорд, «Нью-Йорк» провалил вторую четверть, набрав в ней на 23 очка меньше «Клипперс», и так и не смог отыграться. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Никс» Маркус Моррис, который набрал 38 очков, сделал 5 подборов и отдал одну результативную передачу.
В сезоне-2019 «Нью-Йорк» сыграл 36 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 10 побед и потерпев 26 поражений. «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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