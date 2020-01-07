Йеребко — о матче с ЦСКА: «Химкам» надо было показать всем, что мы способны на многое

Форвард «Химок» Юнас Йеребко прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (96:80).

«После ряда неудачных матчей нам надо было показать всем, в первую очередь нашим фанатам, что мы способны на многое. Команда показала отличную самоотдачу и перестроилась в нужный момент. Бросок не пошёл у Алексея Шведа, и мы переместили вектор своих атак, став гораздо больше угрожать сопернику из-под кольца, чем с дистанции. Тимма и Джереми Эванс провели великолепный матч.

Рад, что взяли реванш у ЦСКА за поражения в октябре. Я уже понял, насколько важно это дерби и тем более победа в нём. Впереди нас ждут важные домашние встречи в Евролиге», — приводят слова Йеребко «Известия».

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, на счету которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.