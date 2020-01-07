Ерёмин назвал причины поражения ЦСКА от «Химок»

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин объяснил, почему, по его мнению, ЦСКА уступил «Химкам» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб выиграл встречу со счётом 96:80.

«Обычно в таких матчах ЦСКА собирается и играет очень сильно. А сейчас мне показалось, что ряд игроков был не слишком мотивирован на эту встречу. Почему так происходит? Наверное, это внутренние процессы. ЦСКА в этом сезоне лихорадит: очень хорошие матчи чередуются с довольно посредственными. И, наверное, это больше всего заставляет болельщиков команды переживать за конечный результат.

ЦСКА, состав которого всегда был мощным и достаточно ровным, сегодня зависим от одного-двух игроков. От их действий, от их настроения, и не всегда здесь удаётся найти баланс. Прежде всего, конечно, имею в виду Майка Джеймса. Разумеется, и отсутствие травмированного Уилла Клайберна тоже сказывается. Может быть, когда он вернётся, удастся стабилизировать игру. Не знаю, почему это произошло, но потухли и российские игроки у «армейцев». Нет сейчас у ЦСКА присущего ему азарта и огонька. Нет у команды той упёртости, которая была раньше. Не всегда получается держать удар», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».

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