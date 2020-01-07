Дончич повторил достижение Уэстбрука и Дюранта
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз», набрав 38 очков, сделав 11 подборов и отдав 10 передач. «Даллас» на своей площадке победил «Чикаго» со счётом 118:110.
20-летний Дончич стал лишь третьим с момента слияния НБА и АБА в сезоне-1976/1977 игроком, который на протяжении четырёх игр подряд набирает не менее 30 очков, делает не менее 10 подборов и отдаёт не менее пяти результативных передач. Другие двое — Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант, сообщает журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере».
В сезоне-2019/2020 на счету «Далласа», занимающего шестое место в турнирной таблице Западной конференции, 23 победы и 13 поражений в 36 матчах.
Дончич превзошёл Леброна и Мэджика вместе взятых и бьёт рекорды целых франшиз
Такими темпами Лука сможет переписать большинство статистических показателей за всю историю НБА.
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