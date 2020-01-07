Ерёмин подчеркнул, что «Химки» до сих пор зависят от Шведа

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин прокомментировал победу «Химок» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подмосковный клуб выиграл встречу со счётом 96:80.
Ерёмин подчеркнул, что игра «Химок» всё ещё во многом зависит от действий лидера команды Алексея Шведа, хотя тот стал больше работать на команду. В матче с ЦСКА Швед набрал 18 очков и отдал 9 результативных передач.
«ЦСКА и «Химки» сейчас во многом зависимы от своих лидеров. У химчан игру в нападении во многом определяют действия Шведа. В этом сезоне Алексей прибавил. Он стал более командным игроком, находит передачи для партнёров и сам забивает. В прошедшем матче, может быть, было не совсем так, и тем не менее игра «Химок» во многом зависит от Шведа», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
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