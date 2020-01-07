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Источник: «Сакраменто» связался с «Лейкерс» по поводу обмена Кузмы

Источник: «Сакраменто» связался с «Лейкерс» по поводу обмена Кузмы
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» заинтересовался возможностью приглашения форварда Кайла Кузмы, который в настоящее время выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает журналист Марк Стейн в своём «твиттере».

Предполагается, что «Сакраменто» придётся отпустить в «Лейкерс» Богдана Богдановича, который в 2020 году получит статус ограниченно свободного агента, если клуб из Лос-Анджелеса решит расстаться с Кузмой. Напомним, 24-летний баскетболист перестал попадать в стартовый состав «Лейкерс», после того как в межсезонье-2019 в команду пришёл форвард Энтони Дэвис, который до этого выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс». В сезоне-2019/2020 средние показатели Кузмы составляют 12,1 очка, 3,5 подбора и 0,8 передачи за игру, а его процент попадания с игры — 42,5.

Источник: «Лейкерс» готовы обменять Кузму
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