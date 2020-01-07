Ховард получит гарантированный контракт с «Лейкерс» до конца сезона

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард получит гарантированный контракт с командой, который будет действовать до окончания сезона-2019/2020, сообщает ESPN.
За текущий сезон 34-летний Ховард заработает $ 2,56 млн. Баскетболист подписал негарантированный контракт с «Лейкерс» после того, как в «Мемфис Гриззлиз» выкупили его предыдущее соглашение. Средние показатели Ховарда в составе клуба из Лос-Анджелеса — 7,1 очка, 6,8 подбора и 1,4 блок-шота за игру.
Ховард, первый номер драфта НБА 2004 года, начал карьеру в лиге в составе «Орландо Мэджик». В 2012 году он перешёл в «Лейкерс», где провёл всего один сезон, после чего выступал за «Хьюстон Рокетс», «Атланту Хоукс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».
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